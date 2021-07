Alberto Mingardi

26 luglio 2021

Il capitalista protezionista

I democratici stanno caricando il futuro operato dell’antitrust di eccessive aspettative, anche in campi non ortodossi come quello dei «social»

Gli ultimi indirizzi di politica economica del presidente Joe Biden rivelano la tendenza a «scegliere i vincitori», un po’ come faceva Donald Trump, cercando di favorire le imprese americane che non siano big tech e di contrastare l’avanzata cinese. Ma la concorrenza può soffrirne, con rialzi dei prezzi per i consumatori...



«Senza la concorrenza il capitalismo diventa sfruttamento». L’ha detto Joe Biden, premettendo di essere «un orgoglioso sostenitore del capitalismo», mentre affidava a un ordine esecutivo, cioè a una provvedimento della Casa Bianca che orienta l’azione delle agenzie regolatore, alcuni indirizzi di politica economica. A giugno, era stato approvato dal Senato l’Innovation and Competition Act: la concorrenza stava solo nel nome, si tratta in realtà di stanziamenti (per 250 miliardi di dollari) volti a rafforzare alcune produzioni Usa in chiave anti-cinese.



A dispetto dei toni folcloristici che caratterizzavano le tirate di Donald Trump contro il Dragone, l’idea che l’ascesa della Cina come potenza industriale vada contrastata è ormai patrimonio comune del ceto funzionariale negli Stati Uniti. Non è però chiarissimo (per usare un eufemismo) come si possa nello stesso tempo sostenere alcune produzioni (per esempio l’industria dei semiconduttori) senza che ciò si risolva in un aggravio dei costi per il consumatore.



In questo, c’è continuità fra l’amministrazione precedente e l’attuale: entrambe mirano a mettere in atto politiche industriali, cioè a «scegliere i vincitori» della gara economica. Questo significa restringere il campo, per esempio, dei fornitori possibili per le imprese statunitensi, in questo o quel settore, andando presumibilmente a ridurre l’efficienza del sistema.



L’ordine esecutivo di Biden ha obiettivi simili. La portata è ampia: le indicazioni sono di ordine generale, dovranno essere interpretate dall’apparato burocratico delle diverse agenzie. In questo, invece, l’approccio dei democratici è distante da quello dei repubblicani. Trump aveva messo al centro la semplificazione, chiedendo per ogni nuova norma ne venissero abolite almeno due (sarebbe interessante verificare in che misura ciò è effettivamente avvenuto).



Biden invece vuole dare nuova centralità alle agenzie regolatorie, a cominciare dalla Federal Trade Commission, uno dei pilastri, assieme al dipartimento di giustizia, dell’antitrust americano. La FTC sta rivedendo i propri regolamenti, per eliminare l’indicazione che la esorta a prendere a riferimento il benessere del consumatore per verificare l’impatto di eventuali casi anti-concorrenziali, e poter operare più liberamente.



L’amministrazione invita la FTC a scrivere regole che eliminino «la concorrenza sleale nei principali mercati internet». Che cosa significhi, non è chiarissimo. E’ però evidente che se l’amministrazione decide di mettere nel mirino Big Tech potrebbe trovarsi con la strada spianata: dopo che Donald Trump è stato «bannato» da Twitter e Facebook e Parler «spento» da Amazon, è difficile trovare in campo repubblicano chi se la senta di difendere queste imprese dall’attacco dei regolatori.



Gli interventi in agenda potrebbero andare dal tentativo di imporre ad Amazon un modo diverso di gestire il suo marketplace e a Apple e Google un modo diverso di far funzionare il loro negozio di App, a misure che abbiano obiettivi più limitati come le prassi di raccolta dati da parte di Facebook o Google.



L’impressione è che abbia ragione Greg Ip sul Wall Street Journal quando nota che i democratici stanno caricando la politica della concorrenza di aspettative eccessive: di fare, cioè, «il bene della democrazia» e non di limitarsi a questioni strettamente economiche. Si finisce dunque per cercare di risolvere per via antitrust problemi pure reali, come quelli legati al ruolo dei social nel dibattito politico, che però hanno poco a che fare con pratiche anticompetitive in senso stretto. «Con tutti i suoi difetti — ha scritto Ip — l’antitrust governato dallo standard del benessere del consumatore è meno a rischio di politicizzazione dei convincimenti su ciò che è buono o cattivo per la democrazia».



Se il braccio di ferro fra Washington e la Silicon Valley è destinato a prendersi le prime pagine, l’ordine esecutivo indica anche altri ambiti di intervento: nell’agroalimentare, l’invito è a una maggiore tutela dei piccoli produttori e a nuove norme sull’etichettamento. Rispetto all’industria bancaria e a quella della sanità ospedaliera, c’è un richiamo alla necessità di esaminare con più attenzione gli eventuali effetti anticoncorrenziali delle fusioni. Per i trasporti, si parla di maggiore trasparenza nella comunicazione dei prezzi e dei rimborsi da parte delle compagnie aeree (tema più che condivisibile, anche se è rischioso entrare nella struttura dei prezzi di un settore così colpito dalla pandemia).



Soprattutto, però, nel mirino c’è l’industria dello shipping: l’amministrazione è convinta che il numero relativamente piccolo di grandi attori nel commercio marittimo e nel business delle ferrovie americane abbia permesso alle compagnie di applicare tariffe irragionevoli. Nel mirino c’è il trasporto «oceanico». Non si parla invece di rivedere il Jones Act, una legge del 1902 che Joe Biden ha difeso più volte nel corso della sua carriera, che limita il trasporto di merci tra i porti degli Stati Uniti e sulle vie navigabili interne a operatori statunitensi, con gli effetti prevedibili sui costi. La cosa sembra un dettaglio ma è a suo modo rivelatrice del motivo ideologico dominante nell’amministrazione Biden: un mix di protezionismo (in gran parte ereditato da Trump e tipico dell’establishment americano), politica industriale e buone intenzioni miranti a indebolire le aziende in posizione dominante. Le buone intenzioni non sembrano però indirizzate a favorire l’apertura dei mercati.



da L’Economia – Corriere della Sera, 26 luglio 2021