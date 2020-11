Carlo Lottieri

15 novembre 2020

Voci contro il virus che ci ha resi folli

Da leggere i libri di Agamben e Lévy che rischiano di essere messi a tacere come negazionisti

Secondo i due studiosi stiamo vivendo un incubo solo in parte addebitabile al Covid-19: paladini del potere e antilibertari lo starebbero cavalcando



Durante questi tempi di pandemia e, soprattutto, di sospensione delle libertà individuali, la maggior parte degli intellettuali ha taciuto. Nel suo insieme la società è apparsa spaventata, i media hanno soffiato sul fuoco dell'emergenza, mentre la politica occupava ogni spazio moltiplicando norme e divieti. Per giunta, quanti hanno iniziato ad avanzare qualche perplessità sono stati attaccati quali "negazionisti": un termine, va detto, che fu coniato per quegli storici filo-nazisti che negano lo sterminio degli ebrei. In altre parole, è stato ed è molto difficile opporsi a un'onda inarrestabile. Qualche voce, però, è uscita dal coro.



Liberali e libertari, in particolare, hanno evidenziato come ogni situazione di crisi sia sempre una grande opportunità per il potere. Ma oltre a loro hanno manifestato il loro dissenso anche altri.



Un testo che merita di essere segnalato, ad esempio, è quello di Giorgio Agamben ("A che punto siamo? L'epidemia come politica", Quodlibet,10 euro), che ha raccolto in un volumetto una serie di interventi di questi mesi. Il libro è aperto da uno scritto apparso su “Il manifesto” a febbraio e poi da altri successivi. La riflessione di questo pensatore, che da sempre presta attenzione al pensiero di Carl Schmitt, è focalizzata in primo luogo sullo "stato di eccezione": sul fatto che ormai la pandemia non è più tanto una questione sanitaria, perché essa è servita soprattutto a riformulare il sistema di dominio in termini tecnico-scientifici.



I dispositivi della sovranità

Secondo Agamben, gli uomini che controllano i dispositivi della sovranità «hanno deciso di cogliere il pretesto di una pandemia - a questo punto non importa se vera o simulata - per trasformare da cima a fondo i paradigmi del loro governo degli uomini e delle cose». Hanno elevato a religione la scienza e hanno fatto degli esperti i nuovi sacerdoti, tanto più che da loro sono quasi sempre venuti nviti a stringere sempre di più le maglie del controllo.



Già quattro secoli fa Thomas Hobbes rilevava come la sovranità si affermi grazie alla paura e sfruttandola a proprio favore; quella lezione torna ora di attualità, ma a trarre beneficio dalla nostra fragilità non è un re figlio di un altro re, ma un apparato politico-burocratico che si appoggia a esperti e accademici per dilatare la propria capacità di controllo.



Il risultato? Abbiamo accettato di essere confinati in casa, di non accompagnare i nostri morti nel loro ultimo percorso su questa terra, di rinunciare al lavoro e alla vita sociale, di chiudere le chiese, di negare istruzione e rapporti sociali ai nostri figli. Il virus è da combattere: certamente. Ma Agamben si chiede se questa battaglia implichi la rinuncia a tutto, fino al punto di cancellare negli esseri umani quanto li caratterizza (a partire dalla loro capacità d'incrociarsi durante l'esistenza) in nome della "nuda vita": di un sopravvivere che è privato di ogni senso e qualità, limitandosi quasi a una sussistenza biologica.



È difficile non essere d'accordo con Agamben su molte delle cose che dice. Tutti, ad esempio, abbiamo fatto esperienza di come in questi mesi sia cresciuta una cultura del rigetto dell'altro, ormai ridotto alla condizione di un untore potenziale, un soggetto "da tenere lontano" in nome del distanziamento. I nostri rapporti interpersonali, per di più, sono stati avvelenati da una tendenza a farsi delatori nei riguardi di chi durante il lockdown andava al supermercato due volte al giorno, si spostava da una parte all'altra della città per fare jogging, pretendeva d'incontrare la fidanzata.



I rischi del linguaggio bellico

I toni della retorica imperante hanno spesso paragonato il nostro impegno collettivo contro il Covid-19 a una mobilitazione di guerra: e così il linguaggio bellico ha portato a moltiplicare i tricolori alle finestre e, no surprise, a individuare un po' ovunque i disertori e le quinte colonne del nemico.



La riflessione sviluppata da Bernard-Henri Lévy ("Il virus che rende folli", La nave di Teseo,10 euro) usa toni differenti, ma in fondo non manca spesso di convergere con quanto affermato da Agamben. Innanzi tutto, anche l'intellettuale francese evidenzia che ben più del virus in sé deve colpirci la reazione di fronte ad esso.



Agli occhi di Lévy, l'intero mondo è parso annichilito dinanzi a questa Prima Paura mondiale, che è stata ben sfruttata da chi non soltanto aveva tutto l'interesse a mettere a tacere i contestatori di Hong-Kong, ma soprattutto ha potuto trasformare le nostre città in non-luoghi, spazi perduti, lande senza vita.



Se ci siamo avvicinati al modello cinese da molti punti di vista, la ragione sta nel fatto che già prima avevamo perduto il senso autentico dei nostri diritti e delle nostre libertà.



Più del virus, allora, ci ha avvelenato l'interpretazione che ne hanno dato tutti coloro che hanno iniziato a usare questa situazione per costruire una nuova logica di dominio. E non a caso BHL cita il Michel Foucault di "Nascita della clinica", ma anche l'Étienne de la Boétie del "Discorso sulla servitù volontaria". E se nel Cinquecento ci si sorprendeva dinanzi al sorgere di una sovranità monarchica che ambiva a farsi assoluta, oggi quel vecchio potere veste panni nuovi, perché sono i camici degli ospedali a giustificare grazie alle commissioni tecniche e scientifiche ogni esproprio ingiustificato della nostra autonomia d'azione.



Il guaio è che quasi da nessuna parte ci si è limitati a ridefinire, nel contesto nuovo generato dal virus, il confine tra i comportamenti legittimi e quelli che non lo sono, tra le azioni lecite e quelle che possono danneggiare il prossimo. Quasi da nessuna parte ci si è concentrati su quello che doveva essere vietato: si è invece pensato di organizzare la vita di tutti, sequestrando ogni dimensione sociale, relazione economica e affettiva.



Ricordando il proprio maestro (quel Georges Canguilhem, che fu medico, filosofo ed epistemologo), Lévy sottolinea quanto il dibattito scientifico, specie nel campo sanitario, sia dominato da controversie che non possono farci prendere uno studioso come un oracolo. Per giunta, egli rileva come l'universo medico sia costantemente minacciato da logiche "igieniste", già tragicamente tradotte in legislazione in un passato non così lontano e che potrebbero facilmente riproporsi ora.



Molti, rileva lo scrittore parigino, si sono rallegrati dinanzi a questa disfatta dell'intera umanità. Non solo i paladini del potere e dell'ordine di Stato, ma anche i nemici della vita e del dinamismo capitalistico, della crescita e dell'innovazione. Stanno gioendo di questa sospensione di ogni libertà pure quanti auspicano la decrescita e coloro che insieme a Sartre ritengono che "l'altro sia l'inferno".



In sostanza, sotto vari punti di vista, questo è davvero un virus che ci ha reso folli o forse ha solo svelato la follia del tempo presente e che ci ha consegnati a un mondo molto meno libero di quello da cui proveniamo. Allora, prima si esce da questo incubo, che solo in parte è addebitale al virus, meglio è.



Da La Provincia, 15 novembre 2020