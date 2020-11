Alberto Mingardi

Rassegna stampa

16 novembre 2020

Tamponi pubblici, pregiudizi privati

La diffidenza del governo per i privati rischia di costare cara a tutti noi

La Slovacchia ha «testato» tutta la popolazione adulta per il Covid-19: ha sottoposto al tampone 3,6 milioni di persone, chi sceglieva di non partecipare doveva mettersi in quarantena precauzionale. Noi con fatica siamo arrivati a superare i 200 mila tamponi quotidiani. Per popolazione, la Slovacchia è grosso modo mezza Lombardia e i test antigenici sono stati somministrati da quasi 50.000 addetti: personale medico, militari e poliziotti. Noi non riusciamo a convincere i medici di famiglia a fare loro i tamponi.



Il tema non è sanitario ma economico. Dal momento che molte persone infette non presentano sintomi, l'unico modo per tenere sotto controllo il virus è identificare anche chi ne è portatore sano.



Come fare? L'idea di una grande operazione gestita dal ministero della Sanità è irrealistica, specialmente adesso che bisogna combattere la seconda ondata. Del resto è difficile sostenere che il governo abbia dato grande prova nelle operazioni «centralizzate» dei mesi scorsi: dai banchi a rotelle, arrivati a scuole praticamente già chiuse, alla distribuzione del vaccino antiinfluenzale. A maggio si parlava di renderlo obbligatorio, a ottobre non ce n'era abbastanza, in alcune regioni, neppure per le categorie «fragili».



Proviamo a ribaltare la piramide. In Inghilterra si reclutano «tamponatori» non solo fra gli infermieri, ma fra volontari che abbiano il requisito della patente di guida, uno smartphone e competenza per usare l'apposita app e trasmettere i risultati. Ai nostri governanti piacerà il fatto che il Regno Unito ha in programma di investire 100 miliardi per arrivare a 10 milioni di test al giorno a inizio 2021. Nell'orgia di spesa pubblica «pandemica», l'Italia sicuramente non ha dato priorità ai test, men che meno ha impegnato cifre simili. Ma prima che di quattrini, è questione di obiettivi.



Perché la nostra vita torni più o meno «normale» serve probabilmente che, all'ingresso di un ristorante odi un'aula universitaria, oltre alla misurazione della febbre le persone siano sottoposte a un test rapido. È quello l'obiettivo al quale tendere. Se avessimo una burocrazia efficiente, è un compito che le affideremmo volentieri. Non ce l'abbiamo. Bisogna fare appello ad altre energie nel Paese.



Sussidio per sussidio, perché non incentivare le imprese a farsi carico di testare i loro dipendenti? Perché non consentire agli studi medici di offrire anch'essi test rapidi? La proposta di Zaia di coinvolgere i veterinari si può davvero liquidare con un sufficienza? Cosa manca, a un farmacista, per essere lui a somministrare un tampone? La diffidenza del governo per i privati rischia di costare cara a tutti noi.



Da L’Economia del Corriere della Sera, 16 novembre 2020