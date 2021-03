Alberto Mingardi

22 marzo 2021

Lo Stato nell'impresa servirà (a che prezzo?)

La presenza dello Stato investitore politicizza di per sé la gestione di un'impresa

«Patrimonio Rilancio» ha una imponente dotazione, può intervenire nei settori industriali in difficoltà. Ma i dettagli come sempre saranno decisivi. Un'analisi del regolamento e qualche dubbio sulle finalità di interventi che apriranno le porte di molte aziende



Dallo Stato imprenditore allo Stato padrone è un passo. Nel discorso in Senato per il voto di fiducia, Mario Draghi ha messo in guardia la politica e la sua composita coalizione: «Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione». È però molto difficile invertire, o anche solo rallentare, tendenze e processi che si sono già messi in moto.



La stagione del governo Conte, in Italia, è coincisa non necessariamente con un rafforzamento di quella parte dell'apparato dello Stato che ha più direttamente a che fare col diritto alla salute, ma con il ritorno di una retorica della nazionalizzazione come primo passo verso la soluzione di qualsiasi problema. Nel decreto rilancio, 40 miliardi di patrimonio (divenuti 44 con il ritorno di Sace sotto le insegne del Tesoro) sono stati «destinati» alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere la ricapitalizzazione di imprese con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro.



Lo scopo sembra essere lodevole, cioè rinsaldare attività che sono state scosse dalla pandemia. La Cassa può intervenire nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (cioè in modi che sarebbero stati considerati aiuti di Stato, e quindi ritenuti inaccettabili dall'Unione europea fino alla pandemia), o a condizioni «di mercato», nel qual caso deve operare attraverso un coinvestimento con un privato, che si accolli almeno il 30% dell'intervento.



I margini della Cassa

L'idea nasce in era Conte e così pure il regolamento che è stato pubblicato in era Draghi. A dire il vero regola ben poco. La Cassa con Patrimonio Rilancio ha straordinari margini di libertà: se nessun intervento può superare i 2 miliardi di euro, cioè un ventesimo del fondo a disposizione, i soggetti beneficiari possono essere i più diversi. Ci sono tutte le imprese «strategiche», ovviamente.



Che vuol dire strategiche? Vuol dire: tutte, o giù di li. Sono infatti «strategici» settori connessi con lo sviluppo infrastrutturale: ferrovie, strade e autostrade, «sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane» (ci rientrano anche i monopattini?), porti e interporti, aeroporti e «ciclovie». Sono «strategiche» imprese di «rilevante interesse nazionale o alto contenuto tecnologico» nei campi abbastanza ovvi della difesa e della sicurezza, ma pure nelle infrastrutture, nei trasporti, nelle comunicazioni, nell'energia, nella «ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico», nel turismo e nell'hotellerie, nell'agroalimentare, nella gestione dei beni culturali. Oltre a tutte queste, possono essere pure considerate «di rilevante interesse nazionale» tutte le aziende con un fatturato annuo non inferiore ai 300 milioni e tutte quelle che rientrano nel 30% delle imprese con più dipendenti nella provincia dove hanno o la sede legale o uno stabilimento produttivo.



Il maggior vincolo che si incontri, in questa operazione di ripatrimonializzazione, è la Commissione europea, la quale sarà chiamata a esprimere un parere per le operazioni sopra la soglia dei 250 milioni. Ma in generale il Regolamento trasmette l'idea che si voglia correre, attraverso procedure semplificate che consentano agli interventi di avvenire in breve tempo. Per aziende che da un anno soffrono i colpi del Covid, non è forse un opportuno «fate presto»?



Capitali e azionisti

Si e no. La decisione di «quanto» capitale mettere al servizio di una certa idea imprenditoriale è molto delicata. Non necessariamente è opportuno avere «quanto più capitale possibile»: al contrario, se un'impresa riesce ad avere risultati analoghi a un'altra, impiegando meno capitale è prova della sua efficienza. Questo è vero soprattutto in quei momenti nei quali le attività economiche devono reagire ai cambiamenti e trasformasi in profondità.



Che cosa significano i cambiamenti innescati dalla pandemia? Che genere di investimenti servono alle imprese per gestirli? Come incide, rispetto al modo in cui combinano le risorse a loro disposizione, la demateralizzazione di uffici e spazi di lavoro? Come cambia il perimetro delle loro attività? Avere un «cuscinetto» capitalistico per gestire queste trasformazioni può servire, ma può paradossalmente anche indebolire la reattività ai cambiamenti.



In secondo luogo, lo Stato non è un investitore come un altro, anche se entra nel capitale attraverso la sua banca. La presenza dello Stato investitore politicizza di per sé la gestione di un'impresa. Significa che un domani, per esempio, i sindacati insoddisfatti di un accordo potranno bussare alle porte della politica, che non è solo arbitro della vertenza, ma direttamente parte in causa. Che lo stesso potranno fare gli amministratori locali, in caso un'impresa pensi di lasciare un certo territorio. Manager e consigli di amministrazione non possono operare senza considerare gli interessi dei loro azionisti: e quello degli azionisti privati grosso modo coincide con l'obiettivo economico di fare profitti, quello dell'azionista pubblico è molto più complesso e sfaccettato.



Verosimilmente, ad esempio, gli sta bene non avere dividendi se ha il ritorno in termini di consenso del mantenimento di certi livelli occupazionali. Dal punto di vista del governo, una partecipazione capillare nel capitale delle imprese italiane, come quella che prefigura il patrimonio destinato, è anche una moltiplicazione dei grattacapi. Dal punto di vista degli imprenditori, la prima impressione è quella di un regalo di cui approfittare, provando poi a «gestire» la relazione con la politica. Il che però inevitabilmente cambia priorità e obiettivi. Gli imprenditori italiani farebbero bene a ricordarsi Laocoonte: «Timeo Danaos et dona ferentes».



da L'Economia - Corriere della Sera, 22 marzo 2021