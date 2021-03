Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

25 marzo 2021

Lo Stato nelle aziende? Finora il governo di Draghi assomiglia a quello di Conte

Tim, Aspi, Mps, Popolare Bari e Ilva sono la punta di un iceberg fatto di piccole e medie aziende esposte alle incursioni pubbliche di Invitalia e della Cdp

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha dichiarato risolta la crisi della Corneliani: Invitalia e altri investiranno 17 milioni di euro in una newco che ne rileverà gli asset e i dipendenti. Nazionalizzare tutte le imprese in difficoltà sarebbe un ottimo modo di chiudere rapidamente i tavoli di crisi. Avrebbe però lo sgradevole inconveniente di mandare a picco un Paese che già non se la passa troppo bene. E dal punto di vista politico non è ben chiaro come questo approccio possa sposarsi con quella revisione critica del perimetro dello Stato che il premier Mario Draghi ha sollecitato nel discorso della fiducia.



È difficile capire se l'iniziativa di Giorgetti sia indicativa di un nuovo corso pericolosamente simile a quello vecchio o se invece rappresenti solo l'inevitabile conclusione di un intervento che ormai era arrivato in una fase troppo avanzata per invertire il senso di marcia (un po' come l'eterno buco nero di Alitalia). Ci sono però partite per le quali questo argomento non vale. Ed è lì che si vedrà qual è il grado di parentela tra il Draghi della storia e il Draghi della fede.



La prima riguarda il destino di Tim e della rete unica. È di due giorni fa la bocciatura del progetto da parte dell' Antitrust, che nella segnalazione ai fini della legge annuale per la concorrenza richiesta dallo stesso Draghi nel discorso di insediamento ha ricordato i benefici della concorrenza infrastrutturale. L'esecutivo al momento non ha dato segnali di avere un'opinione, forse anche perché al suo interno convivono sensibilità diverse. Ma il mondo va avanti: ha senso che l'Italia sia l'unico Paese europeo a separare la rete fissa dal principale operatore calamitando verso di essa tutte le altre infrastrutture e addirittura mettendo un'ipoteca pubblica sullo sviluppo del 5G?



Il secondo scontro si gioca sul destino delle concessioni autostradali. L'ipotesi che la Cassa Depositi e Prestiti sì affianchi (o subentri) ad Atlantia nell'azionariato di Autostrade per l'Italia fa acqua da tutte le parti. Tuttavia risponde a un profondo impulso ideologico che si è trasmesso senza soluzione di continuità dal governo Conte-1 al Conte-2: riportare sotto l'ombrello pubblico tutto ciò che negli scorsi trent'anni ne è parzialmente o totalmente uscito. Il paradosso è che in tal modo risorse preziose verrebbero utilizzate per liquidare le partecipazioni di Atlantia e dei Benetton anziché contribuire in modo attivo alla ripresa economica del Paese.



Il terzo terreno è quello delle crescenti partecipazioni dello Stato nel mondo bancario. È comprensibile che l'emergenza Covid abbia fatto passare in cavalleria la dismissione del Monte dei Paschi, ma ciò non significa che la faccenda sia chiusa. Anzi: proprio la situazione in cui ci troviamo e la necessità di mandare segnali chiari al mercato obbligano a battere un colpo. Un tema doppiamente importante nel caso della Popolare di Bari, che a differenza di Mps non ha una dimensione sistemica.



Da ultimo rimane aperto il dossier dell'ex Ilva. La situazione è ingarbugliata: a differenza degli altri casi citati l'ex Ilva aveva trovato un nuovo azionista industriale (ArcelorMittal). È stato il pressing della Regione Puglia e del governo, anche qui senza discontinuità tra Conte-1 e Conte-2, a mettere gli indiani alle corde. Ma Invitalia non ha esperienza in un mercato competitivo e difficile come quello dell'acciaio. Inoltre gli eventuali aiuti devono fare i conti sia con le regole europee sia con le ripercussioni sul business degli altri siderurgici italiani: sarebbe davvero incredibile se, per risolvere un problema che è stata la stessa politica a creare, se ne aprisse un altro a detrimento di imprese che investono e creano occupazione senza bisogno di sussidi.



Tim, Aspi, Mps, Popolare Bari e Ilva sono la punta di un iceberg fatto di piccole e medie aziende esposte alle incursioni pubbliche di Invitalia e della Cdp. Ma è anzitutto sulle operazioni più grandi che Palazzo Chigi deve indicare la direzione e far capire quali criteri verranno seguiti e quali obiettivi perseguiti. Tutto ciò presuppone che il governo abbia una bussola, una mappa e una destinazione verso cui muoversi: purtroppo a un mese dal suo insediamento questo pensiero, se c'è, è rimasto ben nascosto.



da MF-Milano Finanza, 25 marzo 2021