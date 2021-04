Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

10 aprile 2021

Regole certe per salvare la stagione

Di cosa ha bisogno il turismo per ripartire?



Di cosa ha bisogno il turismo per ripartire? Sia il premier, Mario Draghi, sia il ministro competente, Massimo Garavaglia, hanno garantito al settore un'attenzione particolare. Entrambi sono consapevoli che dalla capacità di intercettare la stagione passa un pezzo della difficile ripresa che abbiamo davanti. Ma, al di là dei sostegni economici a imprese e lavoratori, c'è una cosa che il governo può e deve fare: offrire certezze riguardo le tempistiche e le modalità delle riaperture.



È evidente che, se dovesse esserci una (improbabile) nuova ondata nei mesi estivi, si dovrà correre ai ripari: ma è altrettanto chiaro che la buona stagione, il progresso della campagna vaccinale e la diffusa consapevolezza dell'importanza di mantenere comportamenti individuali adeguati creano le condizioni per un cauto ottimismo. Il problema è che è già tardi.



Molti hanno già prenotato o stanno prenotando le vacanze in questi giorni. Soprattutto i turisti stranieri, difficilmente includeranno l'Italia tra le loro mete se hanno la percezione di un Paese che non ha le idee chiare e nel quale potrebbero piombare dal giorno alla notte divieti di spostamento addirittura da un comune all'altro. Purtroppo, l'esperienza recente non è incoraggiante: basti pensare alle chiusure praticamente senza preavviso degli impianti sciistici e delle altre attività ricettive a Natale o a San Valentino, che ha non solo privato gli operatori dei ricavi su cui contavano, ma gli ha anche scaricato sulle spalle i costi relativi ai servizi che avevano già programmato.



A maggior ragione, questo problema riguarda il turismo congressuale: l'organizzazione di eventi, che comunque quest'anno inevitabilmente resterà sottotono, ha bisogno di una ragionevole prevedibilità degli eventi. L'esecutivo, allora, dovrebbe fissare subito delle date e dei criteri noti ex ante e chiari, le cui conseguenze siano facilmente comprensibili a tutti. Ma dovrebbe fare anche un'altra cosa, che nei mesi scorsi è stata del tutto trascurata: non solo chiarire i protocolli di sicurezza per le varie attività, ma anche adottare gli strumenti per farli rispettare. L'estate scorsa, accanto a molti esercizi in regola, altri hanno ignorato le norme.



Chi si aspettava di assistere a una campagna di controlli animata da uno zelo pari almeno a quello con cui si inseguivano i runner coi droni è rimasto deluso. Al contrario, di fronte all'evidente incapacità (o assenza di volontà) di imporre il rispetto delle regole, si è scelta la scorciatoia delle chiusure generalizzate. Questo non deve più ripetersi. E ciò presuppone anche la fattiva collaborazione dei rappresentanti degli esercenti.



D'altronde, le diverse categorie si sono già attivate per sviluppare le pratiche, i criteri e i requisiti per operare in sicurezza. Queste possono includere anche la limitazione degli spazi chiusi e l'obbligo di prevedere adeguata areazione, il ricorso ancora più massiccio ai dehors all'aperto e un uso sempre più estensivo dei tamponi (inclusi quelli salivari, che per ora nel nostro Paese non possono essere utilizzati). Il governo deve dismettere l'atteggiamento moralistico che talvolta ha avuto e concentrarsi sul suo mestiere.



Da Il Secolo XIX, 10 aprile 2021