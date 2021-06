Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

7 giugno 2021

Pubblica amministrazione, per il rilancio non basterà assumere

Assumere è (relativamente) facile, organizzare il lavoro e renderlo produttivo è invece difficile

La riforma della pubblica amministrazione è uno dei pilastri della strategia di politica economica del Governo Draghi. Secondo le stime del Tesoro, le riforme contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dovrebbero garantire una crescita del Pil di lungo termine di almeno 3,3 punti percentuali: di questi, 2,3 sono imputabili proprio alla revisione del settore pubblico. Davvero le misure appena varate produrranno una svolta tanto sostanziale?



L'unica risposta onesta è: dipende. Il ministro Renato Brunetta ha, dalla sua, alcuni argomenti forti. Il principale è la qualità dei servizi pubblici: unanimemente considerata uno dei freni alla crescita e all'innovazione nel nostro paese. Secondo il World Economic Forum, per quanto riguarda la performance del settore pubblico, l'Italia si colloca al novantaseiesimo posto al mondo, in coda a tutti gli altri paesi europei. E questo non dipende da un basso livello di spesa: il pubblico impiego assorbe il 9,7% del Pil, una percentuale praticamente identica alla media europea (10,0%). Inoltre, con un'età media di 50,7 anni e addirittura il 16,9% dei dipendenti pubblici ultrasessantenni, abbiamo probabilmente la PA più anziana del globo. Che sia necessario iniettare sangue fresco nel corpaccione dello Stato è, dunque, fuori discussione.



Il decreto reclutamento introduce diverse novità positive: semplifica le carriere interne alla PA, apre le posizioni dirigenziali agli esterni e cerca di valorizzare il merito superando la distribuzione a pioggia dei premi. Ma non è detto che basti. È infatti necessario che le nuove assunzioni vadano di pari passo con la revisione dei processi produttivi, di cui lo stesso Brunetta si sta occupando assieme a Vittorio Colao: altrimenti si rischia di rimpiazzare il personale uscente, senza acquisire le professionalità che servono oggi a una PA moderna e che, tra l'altro, richiedono un continuo sforzo di formazione.



Questa trasformazione nel privato è stata (ed è) frutto di un percorso graduale, reso possibile non solo dall'evoluzione interna delle aziende ma anche dalla sostituzione delle imprese meno dinamiche, che falliscono, con altre più innovative. Nel pubblico, invece, rischia di avvenire tutto assieme o quasi, e non è per nulla ovvio che gli ingranaggi possano combaciare.



Nell'intervista di ieri col Messaggero, Brunetta si è lamentato dello strapotere dei mandarini del pubblico impiego che "hanno perso la sfida della modernità" pur essendo stati "grandi e saggi burocrati" nel passato. Non è chiaro in che modo verranno sostituiti e da chi. Inoltre, gran parte delle assunzioni sono legate all'attuazione del Pnrr e, quindi, temporanee. Come hanno notato Luigi Oliveri e Vito Antonio Bonanno, ciò rischia di generare un esercito di precari con qualche aspettativa di stabilizzazione. Aspettative, peraltro, assai concrete, visto che lo stesso decreto prevede di riservare una quota del 40% dei posti nei concorsi post-2026 proprio a queste persone. Non vale l'obiezione che essi hanno maturato un'esperienza che merita di essere valorizzata: basterebbe prevedere un apposito (e ragionevole) punteggio, senza ipotecare una percentuale delle future chiamate.



Il decreto reclutamento è una scommessa: può essere l'occasione per svecchiare la PA, ma può anche risolversi nell'ennesima infornata di personale senza criterio. Assumere è (relativamente) facile, organizzare il lavoro e renderlo produttivo è difficile e dipende assai più dalle regole e dallo spessore dei dirigenti che dalle qualità dei neo dipendenti pubblici.



Da Il Secolo XIX, 7 giugno 2021