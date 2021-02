Alberto Mingardi

Rassegna stampa

8 febbraio 2021

Patrimoniali anti-covid (pericolo scampato)

l governi tecnici hanno portato a necessari consolidamenti fiscali. Ma questa volta la musica è cambiata: ora la sfida è saper spendere bene

Dall'ascesa di Juan Domingo Perón nel 1946 ad oggi, l'Argentina è una specie di serra nella quale si perfezionano le ricette populiste. La parentesi, per così dire, «post-peronista» di Mauricio Macri si è chiusa presto, con l'arrivo alla Casa Rosada del peronista Alberto Fernandez nel 2019. Il Paese latinoamericano è entrato nella pandemia con numerose comorbidità: la sua economia era già in decrescita e nel 2020 il Pil è sceso del 10,4%. L'Argentina ha avuto il lockdown più lungo del mondo, dal 20 marzo al 9 novembre, e una delle peggiori performance sanitarie: due milioni di casi di Covid (su una popolazione di 45 milioni) e 48 mila morti. Il tasso di disoccupazione è ai massimi dal 2004 e veleggia verso il 15%, nonostante un piano di stimolo paria circa li 2% del Pil. Il Paese ha fatto, nel 2020, per la nona volta default nella sua storia, ma il piatto continua a piangere. Per questo, il governo ha apparecchiato una nuova «imposta sui ricchi».



Il «contributo solidale straordinario per contribuire a mitigare gli effetti della pandemia» colpisce coloro che hanno, nel Paese, un patrimonio superiore ai 200 milioni di pesos (all'incirca due milioni di euro), con aliquote fra il 2 e il 3,5%. Per quanti dichiarano beni all'estero, è prevista una maggiorazione dell'aliquota del 50% con sconto solo nel caso in cui rimpatrino almeno un terzo dei capitali fuori Argentina.



Il provvedimento è stato congegnato da un figlio d'arte: Maximo Kirchner, figlio degli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner, che è anche, attualmente, vicepresidente. Si tratta di una misura straordinaria, pensata per sostenere almeno in parte lo sforzo di contrasto al Covid e che, a sentire i promotori, produrrà un gettito chiaramente vincolato: il 20%, ad esempio, dovrebbe servire ad acquistare attrezzature mediche.



In Italia nulla è stabile come il provvisorio, ammoniva Giuseppe Prezzolini, e in Argentina pure. Il retropensiero che un contributo nato in una logica emergenziale possa tradursi in un aumento permanente d'imposta non pare poi così malizioso: anche perché non è chiaro, né nel nostro emisfero né nell'altro, quando l'emergenza pandemica avrà fine. Inoltre, la Confindustria argentina ha buon gioco nel far notare che si ridefinisce di fatto la base imponibile (colpendo beni detenuti all'estero ma anche i beni degli stranieri nel Paese), per giunta con un dispositivo che dovrebbe essere transitorio. Gli effetti dinamici sono quelli più temuti. L'Argentina è famosa per molte cose, ma non per lo stato di diritto e la qualità delle istituzioni. È improbabile che questo colpo di mano, che per giunta proviene dalla stessa «dinastia Kirchner» che segna il corso del Paese da vent'anni, contribuisca a rassicurare e men che meno ad attrarre investitori internazionali. Morris Pearl, ex manager di BlackRock e presidente dell'associazione «Patriotic Millionaires», ha chiesto agli Usa di «copiare l'Argentina» e di sottoporre anche i milionari americani a una nuova tosatura. Stupirebbe se le sue invocazioni avessero seguito.



È invece più probabile che l'imposta straordinaria indurrà qualche contribuente a provare a sottrarsi al governo di Buenos Aires. Sono pochi, del resto, i Paesi a cui si adatta così bene il monito di Luigi Einaudi, per cui gli esportatori di capitale «sono benefattori della Patria, perché i capitali scappano quando i governi dissennati e spendaccioni li dilapidano, e allora portandoli altrove li salvano dallo scempio e li preservano per una futura utilizzazione, quando sarà tornato il buon senso». Il guaio è che a quelle latitudini il buon senso pare particolarmente raro.



E da noi? L'arrivo di un governo con un tecnico alla guida coincide, nella storia italiana, con momenti di consolidamento fiscale. È stato così per il governo Ciampi nel 1993, che pure, traguardando le elezioni del '94, fece interventi pari a un terzo di quelli che si dovevano al precedente esecutivo guidato da Giuliano Amato. È stato così per il governo Dini nel 1995, che fece la riforma delle pensioni. È stato così per il governo Monti che, con l'Italia sul ciglio della crisi finanziaria, rimise nuovamente mano alla previdenza con la riforma Fornero ma varò anche una serie di aumenti d'imposta.



La situazione oggi è completamente diversa e forse dice qualcosa del fallimento della nostra classe politica il fatto che non ci serva più un tecnico per tagliare bensì per spendere, in questo caso il lauto bottino del «Recovery Fund». Nei mesi scorsi, Pd e Cinquestelle hanno più volte affilato la lama della riforma fiscale, con la promessa più o meno esplicita di aggravare il prelievo sui più abbienti. L'emendamento Fratoianni-Orfini all'ultima legge di bilancio voleva ridefinire la tassazione su quanti dispongono di una ricchezza netta superiore ai 500 mila euro (poco meno del 10% delle famiglie italiane).



La pandemia ha accresciuto il fabbisogno fiscale dello Stato anche da noi, ma per ora l'abbiamo placato con imposte future, cioè col debito. Esso determina però anche l'inasprirsi di contrasti e diseguaglianze - fra lavoratori a reddito fisso e autonomi, fra impiegati del settore pubblico e partite Iva, più in generale fra persone che riescono a vivere con una certa facilità anche nel confinamento e coloro che invece non possono - che sono destinate a riempire il serbatoio di promesse della politica.



È improbabile che dal governo Draghi venga una riforma fiscale, ma il tema resterà al centro dell'agenda. Più stentata sarà la ripresa, più forte il rancore sociale e più forte sarà la tentazione di seguire l'esempio argentino.



Da L’Economia – Corriere della Sera, 8 febbraio 2021