IBL

Un nuovo corso online: Le origini del modello statale italiano

Le iscrizioni sono ancora aperte. Lezioni al via il 19 gennaio

Leggendo i giornali o semplicemente seguendo i temi all’ordine del giorno del dibattito pubblico, si ha costantemente l’impressione che i principali nodi critici dello Stato italiano siano difficilmente scalfibili: dalla giustizia alla burocrazia, dal fisco al debito pubblico, non c’è partito che non abbia proposto una riforma e governo che non l’abbia tentata. Tuttavia, molte riforme non sono arrivate a termine e anche quelle che lo hanno fatto non hanno prodotto gli effetti attesi.Quali sono i motivi profondi di questa rigidità del nostro sistema? Su quali basi culturali e storiche poggia lo Stato italiano, che possano spiegare la difficoltà di innovarlo? Le origini del modello statale italiano , un ciclo di lezioni organizzato in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è la proposta formativa con cui l’Istituto Bruno Leoni si propone di discutere questi interrogativi.Il corso prevede lo svolgimento di, dalle ore 18 alle ore 20. Le classi virtuali sono aperte a tutti: professionisti, docenti, studenti e persone interessate ai temi proposti. Le lezioni saranno tenute da importanti studiosi. È possibile seguire le lezioni sia inche inIl contribuito di partecipazione è di. Ci si può iscrivere dal modulo disponibile al link bit.ly/corsi-ibl-iscrizione . Sono inclusi nel prezzo: la partecipazione ai dieci seminari virtuali, il materiale didattico, gli eBook Noi e lo Stato , a cura di Serena Sileoni e Luigi Einaudi e la Costituente , a cura di Luca Tedesco. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Il calendario del corso e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web dedicata Per ulteriori informazioni: eventi@brunoleoni.org