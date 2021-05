IBL

Consultazioni pubbliche

Memoria per audizione informale in X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati

Il sostegno all’economia dell’idrogeno impone scelte complesse

L’idrogeno rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per la decarbonizzazione dell’economia. Si tratta, infatti, di un naturale candidato per sostituire i combustibili fossili – e, in particolare, il metano – in numerosi utilizzi nei quali sono disponibili poche alternative ed è difficile ipotizzare l’impiego su larga scala del vettore elettrico. E’ il caso, tra l’altro, delle cosiddette industrie hard-to-abate (raffinazione del petrolio, ammoniaca, cemento, acciaio) e di alcune tipologie di trasporto (per esempio, i trasporti pesanti via gomma e nave, ma anche le ferrovie nelle zone non elettrificate e potenzialmente gli aerei) (de Klerk Wolters, 2021).Leggi il testo qui ( PDF