Serena Sileoni

Rassegna stampa

29 dicembre 2020

La manovra che si limita a proroghe e deroghe

Il bilancio 2021 rischia di fare degli aggiustamenti di bilancio la politica finanziaria del prossimo anno

La legge di bilancio rappresenta il principale documento legislativo sull'uso dei soldi pubblici e la loro distribuzione tra le varie attività di governo. È lì che si individua il programma economico-finanziario che il governo ha in mente per l'anno successivo e che il Parlamento approva. Si potrebbe pensare che la legge di bilancio appena approvata dal Senato dica molto poco, a proposito di programma di politica economica per l'anno 2021. Costruito sulla difensiva nel tentativo di arginare i devastanti effetti dello sciagurato anno 2020, il bilancio 2021 si limita - se così si può dire - a distribuire moltissime risorse (circa 40 miliardi, il doppio di una ordinaria manovra di bilancio) con scarsa dinamicità e visione politica. A un primo conto, la legge contiene circa cinquanta proroghe e una decina di deroghe. Ci sono proroghe molto puntuali, come quella dei contributi per i biglietti da e per Palermo e Catania; proroghe di maggior impatto, come quelle per le principali detrazioni fiscali; proroghe delle misure emergenziali che, proprio perché più volte posticipate, rischiano di finire nel limbo dell'emergenza infinita.