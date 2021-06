Gilberto Corbellini - Alberto Mingardi

Rassegna stampa

16 giugno 2021

Le prediche bio non aiutano il pianeta, svantaggiano chi lo abita

Il fondatore di Slow Food ha lanciato una specie di fatwa verso quegli scienziati che non ascoltano il Verbo biologico

Carlo Petrini è un genio del marketing, e come tale andrebbe studiato e considerato. L’abilità con la quale ha costruito strumenti e piattaforme di comunicazione merita analisi approfondite e l’ammirazione di tutti coloro che, come lui e con lui, hanno riscoperto il gusto delle produzioni di prossimità: che poi in un Paese come l’Italia sono di per sé un universo di gusti, sapori, aziende gioiello a conduzione familiare.Ma ognuno è figlio dei suoi tempi. Così, il marketing petriniano non è solo questione di prodotti e sapore ma deve, quasi per definizione, anche mostrare un volto politico, inserirsi in una visione del mondo dove l’uomo è ciò che mangia e ciò che mangia non può essere mera faccenda individuale. Non basta che qualcosa sia buono o sia fatto bene: deve esibire la nobiltà di un più stretto rapporto con la natura, se non addirittura diventare uno strumento di purificazione.