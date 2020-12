Carlo Lottieri

5 dicembre 2020

L'Italia incattivita da covid e decreti

Quella che s'è imposta è una logica basata sulla formula "meglio sudditi che morti"

E’ un'Italia cupa e aggressiva quella che emerge dal 54esimo Rapporto Censis. Le misure adottate con l'obiettivo di contrastare la trasmissione del Covid-19, infatti, non soltanto ci hanno impoverito, ma soprattutto hanno diffuso la paura, l'ostilità e il risentimento.



Quella che s'è imposta è una logica basata sulla formula "meglio sudditi che morti"; di conseguenza non soltanto si sono accettate crescenti restrizioni delle libertà fondamentali (movimento, iniziativa e via dicendo), ma si è perfino delineata una maggioranza volta a chiedere pene sempre più severe per quanti tengano comportamenti qualificati come illeciti dalle misure governative.



Interpellati dai ricercatori, gli italiani nel 77,1% dei casi si sono detti favorevoli a misure più dure verso chi non indossa le mascherine, mentre il 56,6% propone il carcere per quei positivi che non rispettino nei dettagli la quarantena (un 31,2% è pure favorevole a non curare questi soggetti). Il rapporto aiuta a capire, allora, perché molti nostri concittadini ci appaiono sempre più poliziotti arcigni desiderosi soltanto di puntare l'indice verso il prossimo.



Questi sono soltanto alcuni dei dati sconfortanti che la ricerca ci offre; ed è chiaro che questa specie di "esperimento sociale" connesso ai provvedimenti d'urgenza, imposti a una massa costretta a obbedire, ha causato una trasformazione profonda. È come se, per molti, la vita si fosse quasi spogliata di ogni qualità. Se non è più possibile lavorare, incontrare i propri cari, viaggiare, andare a messa, al cinema o al ristorante, non ci rimane altro (per usare la formula impiegata da Giorgio Agamben) che la"nudavita": quel semplice esistere che è pura sopravvivenza.



Al Censis si potrebbe replicare che tutto questo è successo più o meno ovunque in Europa, anche se in altri Paesi non si è adottato un lockdown tanto duro e di lunga durata, né si è pagato un tributo così alto in termini di morti. E però è vero che l'Italia è arrivata a questa sfida con una società civile assai debole, che - diversamente dalla Germania, ad esempio - non ha mai fatto fino in fondo i conti con il proprio passato autoritario.



Se altrove i governanti hanno evitato toni militareschi e paternalistici (e tutto è stato vissuto in termini più rilassati, concentrandosi sui tamponi e sugli ospedali, invece che sulla colpevolizzazione dei cittadini), il nostro Paese ha vissuto e continua a vivere entro una sorta di sospensione dei diritti fondamentali.



Per giunta, e su questo il Censis insiste molto, l'Italia è drammaticamente divisa tra "garantiti" e "non garantiti", tra quanti uno stipendio ogni mese sanno di portarlo a casa e quanti - tutti i lavoratori del privato - guardano con viva preoccupazione al futuro.



Ma in un'Italia tanto anziana, in cui il numero dei pensionati è altissimo, è chiaro che i "non garantiti" sono ormai una minoranza consapevole di essere chiamata a pagare il prezzo più alto. La speranza, anche se assai flebile, è che questa paranoia finisca, che i problemi vengano riconosciuti per quello che sono e che si riscoprano le ragioni autentiche della convivenza civile: superando la disfatta sociale di questi tempi oscuri.



