Carlo Lottieri

Rassegna stampa

13 marzo 2021

Se l'Europa non è più garante delle libertà

Rinunciando a difendere i diritti dei politici catalani, l'Europa ha abdicato al ruolo di garante delle libertà fondamentali

A Barcellona ha suscitato reazioni molto accese la decisione del Parlamento europeo di togliere l'immunità parlamentare ai tre eurodeputati espressi dall'indipendentismo catalano: Carles Puigdemont, Antoni Comin e Clara Ponsati. Ci sono state manifestazioni di protesta, che hanno puntato il dito proprio contro le istituzioni di Bruxelles.



Rinunciando a difendere i diritti dei politici catalani, l'Europa ha infatti abdicato a quella funzione di garante delle libertà fondamentali su cui in passato ha costruito larga parte della sua legittimazione. In verità, il risultato del voto parlamentare era quasi scontato, dato che tutte le maggiori famiglie politiche europee si erano già espresse a favore delle richieste della Spagna. Va aggiunto comunque che non si trattava di votare sul diritto all'autodeterminazione, ma solo sulla possibilità per i catalani di poter battersi su tali temi senza finire sotto processo.



Come ha sottolineato il filosofo Stefano Zecchi (uno dei pochi che hanno denunciato la nefandezza compiuta dagli euro-parlamentari), "il diritto di opinione, la libertà di parola sono prerogative inalienabili di uno Stato democratico". Con quel voto, invece, l'Europa ha avvallato il comportamento di una Spagna che imprigiona gli oppositori: alcuni in galera da più di tre anni, perché "rei" di avere organizzato un referendum.



Il sostegno dell'Unione europea alla repressione che è in atto in una Spagna incapace di liberarsi dell'eredità franchista indebolisce l'Europa intera. Non è un caso che in ogni occasione in cui la diplomazia comunitaria contesta l'autocrazia di Vladimir Putin (basti pensare al caso di Aleksej Navalnyj), da Mosca si rileva come sia inaccettabile ricevere critiche da chi in Spagna sta con i carcerieri e non con i prigionieri, con gli aggressori e non con le vittime.



La decisione dei giorni scorsi è stata quasi ignorata dai media e soprattutto dalle forze politiche nazionali: il vero motivo è che essa suscita imbarazzo. Formazioni politiche che spesso si sono richiamate all'eredità della lotta al fascismo ora non sanno come giustificare una decisione che potrebbe portare all'arresto di leader politici che hanno soltanto cercato di far votare: chiedendo ai loro cittadini se volevano restare entro la monarchia spagnola oppure dar vita a una repubblica catalana.



Fortunatamente già in passato molti giudici europei in Belgio, Germania e Regno Unito si sono schierati dalla parte del diritto (rigettando le richieste di arresto del regime spagnolo) e contro il cinismo dei politici. Puigdemont e gli altri esponenti dell'opposizione catalana hanno in mano altre carte, già immaginando di portare il loro caso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: un'istituzione che non ha nulla a che fare con l'Unione europea.



Il danno d'immagine subito dalla Ue, però, è molto grave. È vero che questa Europa in crisi ora pensa di rifarsi l'immagine con un Recovery Fund finanziato con nuovo debito, ma se continuerà a farsi complice della violazione di diritti tanto cruciali è difficile pensare che l'Unione europea possa davvero avere un futuro degno di tale nome.



da La Provincia, 13 marzo 2021