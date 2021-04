Carlo Lottieri

22 aprile 2021

Coprifuoco: non aiuta a battere il Covid

Giorno dopo giorno stiamo imparando a vivere entro una condizione di progressiva sospensione dei nostri diritti

C’ è da rimanere disorientati dal dibattito delle ultime ore in tema di coprifuoco. All'interno del governo, infatti, vi sarebbe stato un conflitto tra coloro che intendevano mantenere le cose intatte (seguitando a impedire agli italiani di uscire di casa dopo le 22) e quanti, invece, pensavano che si dovesse fare iniziare questa reclusione alle 23. Alla fine hanno prevalso i primi e, di conseguenza, tutto resterà com'era.



Un punto va però evidenziato: il coprifuoco viola diritti fondamentali. Ognuno dovrebbe sempre avere la facoltà di lasciare l'abitazione, sottraendosi a una forma ingiustificata di reclusione. Un divieto si giustifica dinanzi a un'offesa o una minaccia nei riguardi degli altri, ma non si capisce per quale ragione si possa uscire di casa alle 21 e non alle 24. Si potrebbe ipotizzare, poiché è stato inserito tra le misure adottate per contrastare il Covid 19, che il coprifuoco possa servire a evitare il diffondersi dell'epidemia. Ovviamente non è così.



Non soltanto è evidente che muoversi per strada non comporta un rischio di diffusione del virus, ma se questo è vero di giorno (quando qualcuno effettivamente si può incontrare) lo è ancor di più di notte, con strade e piazze deserte. Va detto che gli stessi difensori di questa misura liberticida sono stati spesso espliciti. Poiché non si può seriamente sostenere - specie dopo avere chiuso bar, ritrovi e ristoranti - che una soluzione come il coprifuoco abbia un effetto di contrasto al virus, essi hanno affermato che questa restrizione servirebbe a "drammatizzare" le cose. La tesi, in altri termini, è che il suo scopo è ammaestrare gli italiani. Il coprifuoco non è allora una misura contro il Covid 19: è un messaggio.



Nostri diritti fondamentali sono stati quindi confiscati perché quanti ci governano non si preoccupano tanto di porci nelle condizioni migliori per curarci e vaccinarci, quanto invece vogliono farci ben capire che la situazione sarebbe critica. Tutto questo è puro paternalismo, dal momento che la reiterazione del coprifuoco (e poco importa se a partire dalle 22 o dalle 23...) attesta senza equivoci che la classe politica ci considera in uno stato di minorità e legittima il proprio dominio su di noi a partire da qui. Questo atteggiamento è offensivo e umiliante, perché è inaccettabile essere imprigionati in casa anche senza avere commesso alcun crimine.



E d'altra parte che il coprifuoco sia ingiustificato è davvero chiaro ai più: tanto è vero che non solo le forze dell'ordine raramente in questi mesi hanno fermato chi se ne tornava a casa da solo a mezzanotte, ma il tribunale di Reggio Emilia ha deciso che i cittadini non dovranno pagare. Ci si rende conto che si tratta di una proibizione senza fondamento, e come non ne coglie la ratio il normale cittadino, non la coglie neppure il vigile o il magistrato. La questione può apparire di poco conto, ma non lo è. In effetti, accettando passivamente il coprifuoco ci siamo abituati a perdere libertà fondamentali anche senza un motivo. Giorno dopo giorno, stiamo imparando a vivere entro una condizione di progressiva sospensione dei nostri diritti; e qualcuno potrebbe anche approfittarne.



da La Provincia, 22 aprile 2021