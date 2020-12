Carlo Stagnaro

Cogliamo l'onda: bisogna spingere i giovani a restare

L'anno del Covid si chiude con un riconoscimento per la Liguria. Ma questo non deve apparire come un invito a sedersi sugli allori

La classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle città italiane premia la Liguria e in particolare GenoA va, che guadagna 26 posizioni rispetto all'anno scorso. L'anno del Covid, insomma, si chiude con un riconoscimento per la nostra regione. La coincidenza con la riapertura del viadotto sul torrente Polcevera, che ha restituito respiro ai traffici e agli spostamenti, è curiosa ma forse non casuale. Questo importante riconoscimento non deve apparire come un invito a sedersi sugli allori. Anzi, dovrebbe stimolare la classe dirigente ligure a impegnarsi di più.



La classifica finale tiene conto di sei indicatori settoriali (ricchezza e consumi; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza; affari e lavoro; demografia e società; cultura e tempo libero). Se ci concentriamo sulla città della Lanterna, ne vediamo riconosciuta l'eccellenza sotto le etichette ricchezza e consumi e ambiente e servizi, e un buon posizionamento per quanto attiene affari e lavoro e cultura e tempo libero. Anche gli altri capoluoghi ottengono buoni risultati: addirittura Savona è seconda in Italia per cultura e tempo libero, Genova quinta per ambiente e servizi. Ma il vero baratro ¦¦¦ si apre sotto i nostri piedi se guardiamo alla demografia: Genova è novantasettesima, La Spezia novantacinquesima, Imperia novantunesima, Savona addirittura centocinquesima (su 107). I numeri sono simili per quanto attiene a giustizia e sicurezza.



Cosa ci dicono questi dati? Che la Liguria è una regione relativamente ricca, che consuma il capitale accumulato nei decenni se non nei secoli, e che riesce a offrire un buon tenore di vita a coloro che vi risiedono. Ma è anche un'area ancora incapace di esprimere vitalità. Per esempio, abbiamo un reddito pro capite relativamente elevato (Genova è sesta), ma famiglie che spendono poco (siamo sessantasettesimi). Probabilmente questo dipende dalla struttura demografica: siamo sesti per l'importo medio delle pensioni e quarti per gli assegni sociali. Abbiamo tante auto e connessioni in banda larga ma poche carte di identità elettroniche; tanti proprietari di casa ma pochi giovani imprenditori; un elevato indice di vecchiaia e una bassa natalità. E così via.



Questi indici sono la risultante di tre forze: grazie al progresso tecnologico e alla buona qualità del servizio sanitario nazionale (e al clima) viviamo più a lungo, invecchiamo in salute e attiriamo pensionati da fuori. Ma le nostre famiglie fanno pochi figli e molti di loro abbandonano la Liguria dopo gli studi. Neppure l'immigrazione basta a compensare questo fenomeno. È da qui che dovrebbe partire una qualunque riflessione sul nostro futuro: è bello sapere che oggi in Liguria stiamo bene. Ma staremo bene anche domani? E, soprattutto, quanti saremo a popolare questa regione? La risposta non può venire da mere forme di aiuto alla natalità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia (per quanto utili). La principale, se non l'unica, questione su cui i nostri politici dovrebbero discutere, dividersi e offrire ricette è come fare a convincere i liguri a restare e gli altri a venire: creando condizioni di vita e lavoro non solo buone (già le abbiamo) ma anche attrattive. Non solo garantire il presente, ma anche costruire il futuro.



Da Il Secolo XIX, 15 dicembre 2020