Sergio Boccadutri - Carlo Stagnaro

Rassegna stampa

30 aprile 2021

Caro Colao, alla banda ultra larga serve un patto tra stato e privati

Nel Pnrr l'investimento pubblico dovrebbe sostenere, non sostituirsi agli investimenti privati

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedica importanti risorse alla banda ultralarga nelle aree grigie. Il ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, ne ha tratteggiato i profili in audizione alla Camera.Il primo passaggio è la mappatura. Si tratta di una preventiva “survey” sugli impegni degli investitori da qui a tre anni, che dovrebbe essere svolta da Infratel per identificare le aree oggetto di intervento pubblico. Colao vorrebbe che le dichiarazioni degli operatori fossero in qualche modo “impegnative” e che si ponessero le basi per un unico sistema di mappatura: per fibra, FWA e 5G. L’intervento sarebbe quindi basato su aree piccole, per le quali i bandi sarebbero redatti prima dell’inizio del 2022. Inoltre le procedure dovrebbero essere flessibili per tenere conto della neutralità tecnologica, con rilevanti differenze di costo dell’investimento.Le procedure devono ancora essere chiarite: è importante, allora, evitare di finanziare col denaro pubblico investimenti che verrebbero comunque realizzati dai privati. Inoltre, prevedere forti penalità per la mancata realizzazione degli impegni nei tempi dichiarati (che potrebbe tra l’altro non dipendere dalla volontà dell’operatore) potrebbe spingere gli operatori a comportarsi in modo strategico, non rispondere alla survey attendendo i bandi per prevenire il contenzioso. Di fatto, si rischia di creare un incentivo a non investire nelle aree grigie senza il soccorso pubblico.