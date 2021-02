Carlo Lottieri

Rassegna stampa

24 febbraio 2021

Chi è Carl Menger e perché oggi può aiutarci

Giusto un secolo fa si spegneva a Vienna il padre della scuola austriaca e del "marginalismo"

Un secolo fa e all'età di ottant'anni il 26 febbraio 1921 si spegneva a Vienna l'economista Carl Menger, che fu all'origine della cosiddetta Scuola austriaca: la più originale scuola liberale dei tempi moderni che ha incluso, tra gli altri, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek.Nato in Galizia, il giovane Menger aveva compiuto studi in giurisprudenza prima di dedicarsi al giornalismo finanziario. È in questa fase dell'esistenza che egli inizia a riflettere sui fondamenti del mondo produttivo e, più in generale, della vita sociale. A partire dal 1867 avvia quindi uno studio sempre più approfondito sull'economia, da cui emerge nel 1871 il suo primo capolavoro: i "Principi di economia pura". Con questo volume Menger dà un contributo cruciale alla "rivoluzione marginalista", a cui fornirono un apporto originale pure Léon Walras a Losanna e William Stanley Jevons a Londra.Quella "austriaca", però, è la versione più radicale del marginalismo, secondo cui il valore di un bene attesta il livello di gratificazione personale che i consumatori assegnano ai differenti prodotti.Acqua e diamantiCosa sostiene Menger? La sua tesi centrale è che il valore di un bene non risiede nel lavoro in esso incorporato, ma invece nel giudizio che ne possono avere quanti sono interessati a cederlo oppure ad acquisirlo. Il celebre "paradosso dell'acqua e dei diamanti" è quindi in grado di trovare una spiegazione assai semplice, dato che in linea di massima i diamanti valgono molto di più poiché, in condizioni ordinarie, le persone sono più interessate alle pietre preziose che non all'acqua. L'acqua è senza dubbio cruciale per la sopravvivenza degli esseri umani, mentre i diamanti sono utili solo per realizzare gioielli, ma questi ultimi sono molto "apprezzati" perché normalmente non abbiamo necessità di avere più acqua di quella di cui disponiamo, mentre l'utilità "marginale" di un diamante è alta.Con questa sua analisi Menger ha aperto orizzonti di studio del tutto nuovi. Il suo soggettivismo, basato su una forte sottolineatura del fatto che le preferenze sono individuali (e quindi diverse da persona a persona), ha portato un contributo cruciale alla comprensione della centralità dello scambio e alla critica del socialismo.Il tavolo saltaIn Karl Marx, il contratto tra un datore di lavoro e un dipendente è il peccato originale di ogni società capitalistica. Per lo studioso socialista, persuaso come molti che il valore fosse lavoro "cristallizzato", se l'imprenditore s'arricchiva doveva necessariamente esserci un operaio che s'impoveriva.Al cuore di un'opera come il Capitale, infatti, vi è quella teoria del plus-valore che poggia sulla tesi, comune agli economisti classici, che il valore di un bene sarebbe appunto il lavoro necessario per realizzarlo. Menger fa saltare il tavolo. Come vi è un beneficio reciproco nel baratto che ha luogo tra chi produce sale e chi produce grano, perché entrambi preferiscono ciò che ricevono rispetto a ciò che cedono, si deve dire lo stesso per i rapporti di lavoro. Chi rinuncia a 8 ore e ottiene 10 corone, preferisce quel denaro al tempo libero che sacrifica; da parte sua, il capitalista preferisce ottenere quel lavoro piuttosto che mantenere in tasca quei soldi.Un corollario di questa nuova lettura degli scambi volontari è che ogni regola che ostacoli i negozi volontari intralcia il principale motore della civiltà. La linea di studi inaugurata da Menger sarà quindi nettamente schierata a favore del mercato, contrastando il nazionalismo che dominava all'interno dell'Impero guglielmino. Quello che si viene a definire, quindi, è un autentico conflitto tra gli economisti austriaci, su posizioni liberali, e quelli tedeschi (Gustav Schmoller, ad esempio), favorevoli al protezionismo e all'interventismo. E non è certo un caso se sarà proprio un altro austriaco e attento lettore di Menger, Eugen Boehm-Bawerk, a scrivere nel 1896 la più devastante critica delle teorie di Marx (" La conclusione del sistema marxiano ").Il denaroL'impostazione adottata da Menger ha permesso di guardare in modo nuovo l'intero complesso dei rapporti sociali e delle istituzioni: dal sistema politica all'ordinamento giuridico. Egli stesso, quando fu incaricato di elaborare una riforma del sistema monetario asburgico, avviò una serie di ricerche che lo portarono a rovesciare molti luoghi comuni, ancora oggi dominanti.In tema di moneta, come scrisse nel 1892, la sua tesi è che «il denaro non è stato generato dalla legge; la sua origine è sociale, perché non si tratta di un prodotto dello Stato». Le maggiori difficoltà in ambito economico e monetario, allora, risiedono nel fatto che oggi non abbiamo più monete di mercato, emerse dai liberi scambi tra i singoli (come avvenne quando l'oro s'impose in maniera molto naturale), ma invece monete di Stato che le banche centrali possono manipolare e moltiplicare a piacere, creando espansioni immotivate fatalmente seguite da crolli rovinosi, come è accaduto nel 2008.Tornare a Menger, allora, ci aiuterebbe a rimettere in piedi pure l’intero sistema monetario.Da La Provincia, 24 febbraio 2021