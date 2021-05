Alberto Mingardi

Rassegna stampa

3 maggio 2021

Se vogliamo il bene comune difendiamo il libero mercato

L'aumento della spesa pubblica significa che molte decisioni verranno prese da attori il cui interesse non è ricavare profitto

Esiste ancora l'economia di mercato? Secondo il Def, la spesa pubblica peserà quest'anno per il 57% del prodotto interno lordo. Le stime, di solito, vengono riviste al rialzo. Presumibilmente, arriverà nei dintorni del 60% del Pil. Vuol dire che sei su dieci beni e servizi che vengono scambiati nel corso dell'anno, vengono scambiati sulla base di una decisione politica.



L'Italia è da anni assieme un Paese ad elevata spesa pubblica e un Paese nel quale tutti considerano che la spesa pubblica sia mal impiegata. Più aumenta la spesa, più dovrebbe crescere l'attenzione al modo in cui quei quattrini vengono utilizzati. Questa stagione politica è però sorprendentemente silenziosa su un tema che per anni ha imperversato nel dibattito: come valutare la qualità di spesa e investimenti, come soppesarne costi e benefici. Il sentimento prevalente è: spendiamo, spendiamo, qualcosa resterà.



In questo, l'Italia non è sola. Il nostro è forse il governo più allineato, in questo momento, con le nuove tendenze dell'amministrazione americana. La sua filosofia è stata ben espressa da Chris Hughes, che dopo essere stato fra i fondatori di Facebook si è convertito all'attivismo politico diventando Senior Advisor del Roosevelt Institute, in un articolo su Time. Gli Usa veleggiano verso un approccio volto a «gestire i mercati» con «regolamentazione efficace», importanti investimenti pubblici e «attenta supervisione macroeconomica». Un «mercato gestito» abbisogna di «istituzioni centralizzate trasparenti che utilizzino tutto il loro potere per costruire mercati competitivi dove possa fiorire l'innovazione e il lavoro condividere la ricchezza».



Sotto il sole c'è poco di nuovo: negli anni Sessanta, il consenso keynesiano si nutriva dell'idea che fosse possibile una «perfetta sintonia», confidando che girare alcune manopole macroeconomiche bastasse allo Stato per «governare l'economia». La «stagflazione» degli anni Settanta (che distrusse il dogma per cui a una maggiore inflazione doveva accompagnarsi crescita occupazionale) fu un brusco risveglio dal sogno. Le cose ora sono diverse? In parte sì.



A dispetto della retorica sul «neoliberismo», i neonazionalizzatori partono avvantaggiati, avendo a disposizione un apparato pubblico che non è mai effettivamente ridotto. Le loro politiche sono più facili da costruire, disponendo già delle «infrastrutture» necessarie. Inoltre, la «attenta supervisione macroeconomica» sta probabilmente per assenza di vincolo di bilancio, nella convinzione che non ci sia disavanzo che in qualche modo le banche centrali, sia la Fed che la Bce, non possano sostenere.



In tutto il Novecento, lo Stato guadagna terreno nelle crisi, occupando spazi che prima gli erano preclusi. Ma la spesa cresce da principio negli ambiti, per così dire, oggetto dell'emergenza. Durante le guerre galoppa perché si comprano armamenti e a conflitto concluso «rientra» su valori comunque più elevati di quelli iniziali.



Nella pandemia non abbiamo osservato uno straordinario incremento della spesa per vaccini, test, terapie intensive, assunzioni nel servizio sanitario nazionale, eccetera. «Operation Warp Speed», l'iniziativa americana sui vaccini, è costata 12 miliardi e mezzo: la spesa annua per Medicare in America è di 750 miliardi, fra Trump e Biden hanno speso circa 5.000 miliardi di stimolo economico, prima per contenere gli effetti del virus, ora per allargare la presenza pubblica in un'economia che di essere spinta non ha proprio bisogno, se è vero che ha creato 900 mila posti di lavoro nel solo in marzo.



Il nuovo consenso è che la politica abbia la vista più lunga dei mercati e che pertanto possa gestirli, per stare alla formula di Hughes, al meglio. Sicuramente segue criteri di allocazione diversi. L'aumento della spesa significa che una miriade di decisioni (quali fornitori utilizzare, tanto per cominciare) verranno prese da attori il cui interesse non è far registrare un profitto: ma accontentare quelle che Giuliano Amato, in una recente intervista, ha chiamato le «domande parcellizzate della politica». Nel medio termine, Amato ricordava l'esperienza italiana con cui venne alle prese da premier, le pressioni politiche fanno sì che il compito dell'impresa pubblica venga «deviato o inquinato da interessi che non c'entrano con il bene pubblico».



A rendere questo scenario ancora più pericoloso è la para-nazionalizzazione del credito. A causa della pandemia, è aumentata enormemente la quota del credito coperta da garanzie statali. La parola garanzia suona bene ma di fatto significa che, dal momento che lo Stato tutela comunque l'istituto di credito, quest'ultimo non interverrà con la medesima determinazione per rientrare dell'investimento.



Nell'economia privata, è difficile che ciò induca il debitore a gestire meglio la propria impresa. Il nostro è un Paese tenuto a galla da imprese che, senza che la politica o gli osservatori capissero bene come o perché, hanno imparato a competere sui mercati internazionali. Il credito garantito può spingerli a prendere decisioni d'investimento affrettate. La generosità della mano pubblica può indurle a guardare ai ricchi contratti che si potranno spuntare nello Stato e nel parastato, anziché continuare a sfidare la concorrenza internazionale.



In un'economia grande e dinamica come quella americana, ci vuole più tempo perché i «gestori dei mercati» possano estirpare lo spirito imprenditoriale. In Italia può avvenire più rapidamente di quanto pensiamo.



Da L’Economia – Corriere della Sera, 3 maggio 2021