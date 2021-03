Fabio Savelli

3 marzo 2021

Alitalia, quasi 4 anni di Stato (e 8 miliardi di soldi pubblici)

L’istituto Bruno Leoni ha fatto un calcolo da brividi. Alitalia in amministrazione straordinaria ci sta costando 8 miliardi di euro

Quattro anni di amministrazione straordinaria: cioè da maggio 2017 Alitalia l’ha presa in mano lo Stato per garantire la continuità operativa e rilanciarla pagando anche qualcosa agli oltre 13mila creditori della compagnia esposti con la precedente gestione, quella di Etihad e il mondo bancario. Quattro commissari straordinari. I primi tre – Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari – l’hanno guidata per due anni e mezzo col mandato di venderla per intero. Zero acquirenti. Una cordata naufragata nel nulla per le resistenze di Atlantia, la holding controllata dai Benetton, che pretendeva lo scambio con la concessione di Autostrade. Per quelle di Delta che tutto avrebbe voluto tranne che rilanciarla, ma solo contenere Lufthansa. Per quelle di Ferrovie dello Stato che non voleva stressare i suoi conti in un business che non conosce.